ترامب يعلن تدمير طائرة مسيرة إيرانية فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سفينة الإنزالالأمريكية "بوكسر" دمرت طائرة مسيرة إيرانية اقتربت منها على مسافة ألف ياردة في مضيق هرمز.
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