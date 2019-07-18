قصة معلم الفيزياء الذى وقَّع مع «حميدتى» اتفاق السودان

أحمد ربيع سيد أحمد، معلم سودانى كتب اسمه فى تاريخ البلاد بعد اختياره للتوقيع نيابة عن قوى الحرية والتغيير على الاتفاق السياسى، بجانب الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، نائب رئيس المجلس العسكرى الانتقالي.

أحمد ربيع تخرج فى كلية التربية جامعة

الجزيرة، تخصص فيزياء، وحصل على الماجستير فى علوم الرياضيات ويعمل معلماً للفيزياء والرياضيات للمرحلة الثانوية فى مدرسة خالد بن الوليد شرق النيل، ويقيم فى منطقة الحاج يوسف، وهو متزوج وله 3 أولاد، واعتقل خلال مشاركته فى أحداث الثورة السودانية فى يناير، وأفرجت عنه السلطات فى 11 أبريل بعد ساعات من عزل الرئيس السابق عمر البشير.

وشارك ربيع فى تجمع المهنيين، وتم اختياره ضمن 10 آخرين للتفاوض مع المجلس العسكري، واختير من جانب قوى الحرية والتغيير للتوقيع نيابة عنها على اتفاق تقاسم السلطة.