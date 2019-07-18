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ارتفاع ضحايا تحطم حافلة مهاجرين شرقي تركيا إلى 17 قتيلًا و50 مصابًا

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 ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم حافلة مهاجرين شرقي تركيا اليوم الخميس إلى 17 قتيلًا و50 مصابًا.

وأوضحت شبكة "فرانس 24" باللغة الإنجليزية أن الحادثة وقعت في محافظة فان التركية بالقرب من الحدود مع إيران،

مشيرة إلى أن من بين القتلى 5 أطفال.
وأضافت الشبكة أن جنسيات الضحايا لم يتم الإعلان عنها حتى الآن، مشيرة إلى أن 67 شخصًا كانوا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.
وبلغ عدد القتلى من المهاجرين 16 إلى جانب مقتل سائق الحافلة ليصبح العدد الإجمالي للقتلى 17.
كانت حصيلة ضحايا تحطم الحافلة قد بلغت 43 قتيلا وجريحًا في وقت سابق اليوم، حيث فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد المسئولين عنه.
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