واشنطن: جولة جديدة من الحوار مع بكين اليوم و"هواوي" ليست حجر عثرة

أعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أنه والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر سيجريان الخميس اتصالًا مع نظيريهما الصينيين بشأن الخلاف التجاري بين الطرفين.

وأكد منوتشين، في تصريح لقناة CNBC أن هذه الجولة من المفاوضات الهاتفية ستكون ثنائية، علاوة على الاتصالات على مستوى المسؤولين، مضيفا أنه سيتوقع عقد لقاء شخصي مع زملائه الصينيين إذا توج اتصال اليوم بنجاح.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتصالات تجري تطبيقا للاتفاق المبرم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في أوساكا اليابانية الشهر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشرين الدولية.

وتعليقا على ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الأربعاء، بأن المفاوضات بين الطرفين تعثرت مجددا، فيما تنظر واشنطن طلب بكين

تخفيف القيود المفروضة على شركة "هواوي" الصينية"، قال منوتشين إن مسألة "هواوي" ليست حجر عثرة في المباحثات بين الطرفين، لكن هناك العديد من القضايا المعقدة.

وتابع منوتشين أن تقدما ملموسا أحرز في المفاوضات، وعلى الرغم من خيبة أمل الولايات المتحدى إزاء ما جرى حول بعض المسائل، إلا أنه إذا تمكن الطرفان من إبرام صفقة جيدة لإنهاء الخلاف التجاري بينهما، فإن ذلك سيشكل فرصة رائعة للشركات والموظفين الأمريكيين، حسب قوله.