استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، سفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا جوييت. وجرى خلال الاستقبال بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها بما يخدم المصالح الإستراتيجية المشتركة، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة ومستجداتها على كل الأصعدة. كما استقبل الجبير سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في عدد من المجالات، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية في المنطقة ومستجداتها.واستقبل الجبير، أيضا، سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة راجا علي إعجاز، واستعرض الجانبان المسار المميز للعلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يلتقي سفراء فرنسا وكازاخستان وباكستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.