العثيمين يلتقي وزير خارجية فنلندا

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، وزيرَ الشؤون الخارجية في جمهورية فنلندا بيكا هافيستو، الذي تتولى دولته حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي. وتبادل الأمين العام والوزير الفنلندي وجهات النظر بشكل بنّاء حيال القضايا المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على الوضع في السودان، والسبل والوسائل الكفيلة بدعم الخرطوم خلال المرحلة الانتقالية. وأشاد العثيمين بالدور الذي تقوم به فنلندا والاتحاد الأوروبي في تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية في مختلف أنحاء العالم، معربا عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي لمواصلة العمل إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جهته، أثنى هافيستو على دور منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز ثقافة السلام والحوار والتفاهم، مشيدا بخبرة منظمة التعاون الإسلامي الطويلة في طرح المبادرات الرائدة لبناء السلام في دولها الأعضاء، وذلك بالتعاون مع شركاء آخرين.



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