الترويكا ترحب باتفاق العسكري السوداني وقوى الحرية

رحبت مجموعة الترويكا، التي تضم النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بشأن إعلان سياسي يحدد الهيكل والمسؤوليات على نطاق واسع للحكومة الانتقالية. وأعربت المجموعة في بيان رسمي، اليوم، عن أملها في أن تتمكن تلك المؤسسات من كسب ثقة ودعم الشعب السوداني، مثمنة جهود الاتحاد الإفريقي والوسطاء الإثيوبيين والسودانيين في مساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق. ودعت الترويكا الطرفين إلى إبرام الاتفاق الدستوري الموازي وتشكيل الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون والتي طالب بها الشعب السوداني بسلمية منذ ديسمبر 2018م. وطالبت بالتزام الطرفين بدعم تحقيق مستقل في أحداث 3 يونيو وغيرها من أعمال العنف، وبالتفاوض على إنهاء النزاعات الداخلية في السودان والسعي نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والقانونية والدستورية خلال فترة انتقالية مدتها 39 شهرا. وقالت في ختام البيان "تتطلع دول الترويكا إلى العمل مع حكومة انتقالية يقودها مدنيون تعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى الحكم المستجيب للشعب والسلام والعدالة والتنمية".



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