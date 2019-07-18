عقوبات على 4 عراقيين
ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، وممارسات تنطوي على فساد، بينهم: ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون، والمقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ووعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، فيما لحقت العقوبات الأميركية أيضا أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.
خامنئي أيضا
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، مطالبا إيران بوقف رعايتها للإرهاب، وأن هذه العقوبات تأتي ردا على إسقاط طهران، مؤخرا، الطائرة الأميركية المسيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-عقوبات أميركية تستهدف 5 أفراد و7 كيانات مقرها إيران والصين وبلجيكا على علاقة بالاتفاق النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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