عاجل-عقوبات أميركية تستهدف 5 أفراد و7 كيانات مقرها إيران والصين وبلجيكا على علاقة بالاتفاق النووي

كشفت الخزانة الأميركية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة، تهدف إلى تفكيك شبكة عالمية للمشتريات لمصلحة برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم، وأضافت الخزانة، أن واشنطن أضافت 5 أفراد و7 كيانات إلى قائمة العقوبات، لانتهاكهم العقوبات ضد إيران. من جهة أخرى، قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، إن واشنطن تفرض عقوبات على قادة الميليشيات المرتبطة بإيران في العراق، لافتة إلى أنها لن تقف مكتوفة اليدين بينما تنشر الميليشيات المدعومة من إيران الإرهاب.

عقوبات على 4 عراقيين

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 4 عراقيين تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان، وممارسات تنطوي على فساد، بينهم: ريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون، والمقرب من قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، ووعد قدّو زعيم ميليشيا الشبك في سهل نينوى، وكذلك نوفل العاكوب محافظ نينوى السابق، فيما لحقت العقوبات الأميركية أيضا أحمد الجبوري رئيس تحالف المحور ومحافظ صلاح الدين سابقا.

خامنئي أيضا

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقّع في 24 يونيو الماضي، أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله خامنئي، مطالبا إيران بوقف رعايتها للإرهاب، وأن هذه العقوبات تأتي ردا على إسقاط طهران، مؤخرا، الطائرة الأميركية المسيرة.