جريفيث يستنكر هجمات ميليشيات الحوثي على البنية التحتية المدنية في السعودية

أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث، عن قلقه البالغ، وبشكل خاص إزاء الهجمات المستمرة التي تقترفها الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران، على البنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، مشدداً على ضرورة إيقافها.

وفي إحاطته الشفوية أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي اليوم، أكد المبعوث الأممي "أنه ورغم استمرار وقف إطلاق النار في الحديدة على نطاق واسع، إلّا أنّ العمليات العسكرية من قبل الحوثيين استمرت في عدة خطوط أمامية أخرى، بما في ذلك على حدود اليمن من الشمال مع المملكة العربية السعودية".

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