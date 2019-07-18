البحرية الأميركية تبحث عن بحار مفقود في بحر العرب

قال الأسطول الخامس الأميركي، إن البحرية الأميركية وسفناً أخرى تقوم بعمليات بحث عن بحار أميركي مفقود في بحر العرب. وذكر بيان للأسطول الذي مقره البحرين، أنه تم إدراج البحار باعتبار أن مكانه غير معلوم "بعد الإبلاغ عن حادث سقوط رجل من على متن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن أثناء عمليات في بحر العرب يوم 17 يوليو". ولم يذكر البيان اسم البحار. وتساعد سفينة للبحرية الإسبانية وأخرى للبحرية الباكستانية، سفينتين للبحرية الأميركية في عملية البحث.

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