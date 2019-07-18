بومبيو: تصنيف الأرجنتين لـ "حزب الله" منظمة إرهابية خطوة مهمة

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن تصنيف الأرجنتين لميليشيات "حزب الله" اللبنانية، منظمة إرهابية خطوة مهمة لمنعه من تنفيذ عمليات إرهابية.

وأمرت السلطات في الأرجنتين، بتجميد أصول ميليشيات "حزب الله" اللبنانية المدعومة من إيران، في البلاد اليوم الخميس، وصنّفته منظمة إرهابية.

وتزامن الإعلان مع زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو للبلاد، ومع إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لتفجير بمركز للجالية اليهودية في بوينس لآيرس أدى إلى مقتل 85 شخصاً.

وتلقي الأرجنتين باللوم في الهجوم على إيران وميليشيات "حزب الله".

كما تحمل الأرجنتين ميليشيات "حزب الله" مسؤولية هجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس في عام 1992 أسفر عن مقتل 29 شخصاً.

وأصدرت إدارة المعلومات المالية التابعة للحكومة في الأرجنتين أمراً بتجميد أصول ميليشيات "حزب الله" وأعضائه، بعد يوم من وضع البلاد قائمة جديدة بالأفراد والكيانات المرتبطين بالإرهاب.

وقالت الإدارة في بيان: "في الوقت الحالي ما زالت جماعة حزب الله تشكل تهديداً للأمن ولسلامة النظام الاقتصادي والمالي لجمهورية الأرجنتين".

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وأكد مصدر حكومي مطلع، أن أمر تجميد الأصول أدرج ميليشيات "حزب الله" تلقائياً في سجل الأرجنتين للمنظمات الإرهابية. وهذا هو أول تصنيف من نوعه لهذه الميليشيات في إحدى دول أميركا اللاتينية.

وفي العام الماضي جمّدت الأرجنتين أصول 14 فرداً من عشيرة بركات، وهي عائلة كبيرة يقول مسؤولون إن لها صلات وثيقة بميليشيات "حزب الله".

ويقول مسؤولون أميركيون وأرجنتينيون، إن ميليشيات "حزب الله" تنشط في منطقة الحدود بين الأرجنتين والبرازيل وباراجواي، حيث تقوم بصفقات غير مشروعة لتمويل عملياتها في مناطق أخرى.

وقام حلفاء آخرون للولايات المتحدة بتصنيف "حزب الله" أو جناحه العسكري منظمة إرهابية، من بينهم كندا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وسارع وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس إلى الإشادة بخطوة الأرجنتين، وكتب على "تويتر" إن بلاده ترحب "بالقرار المهم" الذي أصدره الرئيس ماوريسيو ماكري بتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية.

وقال كاتس "ينبغي على العالم بأسره أن يتحد في مكافحة الأنشطة الإرهابية لإيران ووكلائها".

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