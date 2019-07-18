كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبطانة سفينة الإغاثة الألمانية تناشد بضرورة حل مسألة توزيع اللاجئين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت قبطانة سفينة "سي ووتش" الألمانية كارولا راكيته الاتحاد الأوروبي إيجاد حل لمسألة توزيع المهاجرين

واللاجئين الذين يفدون إلى أوروبا على متن قوارب، وذلك بعد الاستماع إليها لدى الادعاء العام الإيطالي.

وقالت راكيته اليوم الخميس في مدينة جرجنت الإيطالية: "من المهم للغاية بالنسبة لي أن ألفت الانتباه إلى أنه

من المفترض ألا يتعلق الأمر بي كشخص، وإنما يجب أن يتعلق بالأمر ذاته".

وتابعت القبطانة الألمانية قائلة: "لدينا آلاف اللاجئين في بلد منكوب بالحرب الأهلية بحاجة ملحة لإجلائهم على

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الفور. وإنني أتوقع من المفوضية الأوروبية بصفة خاصة أن تتفق بأقصى سرعة ممكنة على توزيع هؤلاء

اللاجئين القادمين على قوارب في أوروبا".

يذكر أن راكيته، 31 عاما، أبحرت بسفينة "سي ووتش3" الألمانية وعلى متنها عشرات المهاجرين إلى المياه

الإقليمية الإيطالية دون السماح لها بذلك من قبل الحكومة في روما، من أجل نقل الأشخاص الذين كانوا على

متنها بعد انتظار طويل في عرض البحر إلى اليابسة. ويجري التحقيق معها في إيطاليا حاليا نتيجة لذلك.