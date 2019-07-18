ترامب يعلن تدمير سفينة أمريكية لطائرة إيرانية فوق مضيق هرمز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة دمرت طائرة إيرانية مسيرة كانت تهدد المدمرة الأمريكية يو اس اس بوكسر في مضيق هرمز.

ويذكر أن دعت وزارة الخارجية الأمريكية إيران إلى الإفراج فورا عن السفينة التي احتجزتها في الخليج وطاقمها.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، نقلته وكالة "رويترز" اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تدين بشدة المضايقات المستمرة تجاه السفن من قبل القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني وإعاقتها للمرور الآمن في مضيق هرمز وحوله".