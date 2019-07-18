كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تكشف حقيقة تقرير مغلوط لـ قناة "الجزيرة" القطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وفي البرنامج الذي بثته القناة القطرية المثيرة للجدل، والمدعم بمؤثرات سينمائية ومشاهد تمثيلية في الشارع، جرى عرض مقطع مسجل لأفراد مجموعة إرهابية ادعوا أنهم تلقوا أوامر من الأمن بتنفيذ اغتيالات.

وتواصل التلفزيون البحريني مع الأفراد الذين ظهروا في هذه التسجيلات، وهما محمد صالح علي وهشام هلال البلوشي، ليقرا أن هذه التسجيلات تعود للعام 2011، من أجل “التوظيف الإعلامي لاستخدامها كورقة ضغط” على الأجهزة الأمنية بعد قضائهما عقوبة السجن.

وكانت هذه المجموعة قد جرى محاكمتها بتهمة حيازة الأسلحة، والتخطيط لعمليات إرهابية، وحكم عليها بالسجن عام 2004.

وفي هذا الإطار، أكد علي في معرض شهادته أنه لم يتواصل مع القناة القطرية أو يصرح لها ، وحتى المادة التي سجلت أصلاً لم يكن القصد منها أن تصل لهذه القناة، وليس له أي علاقة بها.

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