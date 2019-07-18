كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة كردستان العراق: هجوم أربيل عمل إرهابي مدبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق أن هجوم أربيل الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم نائب القنصل التركي في الإقليم عمل إرهابي مدبر

أفادت وكالة "روداو" إن المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان أكد في بيان أن عملية إطلاق النار كانت عملا مقصودا ومدبرا، استنادا إلى نتائج التحيقيات الأولية، فإن حادث إطلاق النار الذي وقع داخل مطعم في أربيل ، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص، كان عملا إرهابيا مدبرا ومقصودا".

وأضاف البيان "إذ نؤكد للرأي العام، أن الجهات المعنية حققت تقدما في تحقيقات البحث، نود التأكيد على أن الجهات ذات الصلة، مازالت متواصلة في التحقيق، كما سنحيط الجميع علما تباعا".

يذكر أن إقليم كردستان شهد يوم أمس الأربعاء حادث إطلاق نار في مطعم بمدينة أربيل، أدى إلى مصرع دبلوماسي يعمل في القنصلية التركية بأربيل، ومواطنين اثنين كانا متواجدين داخل المطعم.