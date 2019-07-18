كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخزانة الأمريكية تصدر عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 5 أشخاص و7 كيانات لتعاملها مع إيران ومع قضايا متعلقة بعد الانتشار النووي.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن كل الكيانات والأشخاص المعنيون بالعقوبات مقيمون أو مرتبطون بإيران.

وأكد مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ستواصل العمل عن قرب مع شركائها وحلفائها للتأكد من أن نشاطات النظام الإيراني الخبيثة وتكتيكاته الابتزازية لا تؤثر على الأمن البحري والتجارة العالمية.