استنفار أمني بعد العثور على جثة شيخ مشنوق داخل منزله في طنجة

اهتزت مدينة طنجة، أمس الأربعاء، على وقع حالة انتحار جديدة، بعدما وضع شخص حدا لحياته بواسطة قطعة قماش لفها حول عنقه في منطقة عزيب الحاج قدور.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الشخص قيد حياته يبلغ من العمر 65 سنة، عثر عليه جثة هامدة داخل منزله، دون معرفة أسباب إقدامه على الانتحار بهذه الطريقة المأساوية.

وحلت العناصر الأمنية إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا في الموضوع لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار.