أمريكا تضع مغربيا من “القاعدة” في مالي على لائحة الإرهاب

صنفت الولايات المتحدة الأمريكية، المغربي، علي معيشو، على القائمة الخاصة بالإرهابيين، مؤكدة أنه مشتبه في تورطه في علاقات داخل جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إحدى أدرع تنظيم القاعدة.

وفي السياق ذاته، أصدرت الخارجية الأمريكية، بلاغا، خلال الأسبوع الجاري، أعلنت من خلاله أنها اتخذت إجراءات جديدة ضد جماعة “نصرة الإسلام والمسلمين”، مشيرة إلى أن هذه المنظمة تنشط في غرب إفريقيا، وتم تصنيفها على أنها منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن معيشو، يشغل دورا قياديا في الجماعة.

وأوضح المصدر ذاته أن معيشو يشغل منصبا قياديا في الجماعة منذ إنشائها عام 2017، إذ سبق لها أن أعلنت مسؤوليتها على هجوم على معسكر للجيش كان يضم القوات المسلحة المالية في غاو، ما خلف مقتل العشرات، مشيرة إلى أن إجراءها ضد امعيشو، الآن، يهدف إلى حرمانه من الموارد اللازمة للتخطيط لشن هجمات إرهابية، وتنفيذها.

وأكد البلاغ الأمريكي أن معيشو أصبح مصنفا على أنه إرهابي عالمي، مشيرة إلى أن هذا التصنيف صمم لعزل الكيانات، والأفراد ذوي الميولات المتطرفة، لحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي.