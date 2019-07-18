"غيشر" يخوض الانتخابات المقبلة بقائمة مشتركة مع "العمل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انضمت عضو الكنيست السابقة، أورلي ليفي أبيكاسيس، لقائمة حزب العمل المقرر أن تخوض انتخابات الكنيست الـ22 المقررة في أيلول/ سبتمبر المقبل، برئاسة عمير بيرتس، مساء اليوم، الخميس، وذلك في أول تحالف في ما يعرف بمعسكر الوسط يسار الإسرائيلي، علمًا بأن حزب "غيشر" برئاسة أبيكاسيس لم ينجح بتخطي نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في نيسان/ أبريل الماضي.

وشمل اتفاق "غيشر" مع العمل، تحصين 3 مقاعد للأول في القائمة المقررة لخوض الانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى عدم دعوة أي حزب آخر للانضمام إلى هذا التحالف، ما أغلق الباب أمام تحالف كان مرتقبًا، بين "ميرتس" برئاسة نيتسان هوروفيتس، والعمل.

وأعلن بيرتس في مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم، بالمشاركة مع ليفي أبيكاسيس، عن خوض الانتخابات بقائمة مشتركة مع "غيشر"، معللا ذلك بمساحة التقارب في القناعات حول العدالة الاجتماعية التي تنادي بها أبيكاسيس. في واعتبر أن التحالف مع "غيشر" سيساعده في انتزاع أصوات من اليمين.

واعتبر بيرتس خلال المؤتمر الصحافي أن ليفي أبيكاسيس "امرأة تشق طريقها وتتمتع برؤية واسعة للعدالة الاجتماعية. غالبًا ما شعرت بسعادة غامرة لرؤية أورلي في الكنيست تمرر القوانين الاجتماعية المهمة وتمنع القرارات الاقتصادية الخاطئة".

وكان بيرتس قد صرّح بأنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع معظم قادة الأحزاب، وبينها "كاحول لافان" والأحزاب الحريدية وميرتس والقائمة المشتركة و"غيشر"، ومع رئيس الحكومة الأسبق، إيهود براك أيضا. وأضاف أنه "مستعد للتحدث مع جميع الجهات الموجودة داخل خريطة أحزاب الوسط التي بإمكانها أن تأتي معنا لحملة مشتركة".

وألمح بيرتس، في وقت سابق، إلى أنه قد يوافق على أن يكون المرشح الثاني في قائمة برئاسة براك، وتخوض انتخابات الكنيست المقبلة، في 17 أيلول/سبتمبر المقبل. وجاء ذلك بعد يومين من انتخاب بيرتس رئيسا لحزب العمل.

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في المقابل، رجح الصحافي في القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي، عميت سيغل، أن يتم تشكيل قائمة تجمع أحزاب اليمين المتطرف ("اتحاد أحزاب اليمين" و"البيت اليهودي" و"اليمين الجديد") في قائمة واحدة تترأسها وزيرة القضاء السابقة، أييلت شاكيد.

وأفاد سيغل بأن رموز الصهيونية الدينية الاستيطانية باتوا مقتنعين بأن عليهم خوض الانتخابات بقائمة موحدة تقف شاكيد على رأسها، في حين لا زال أمامهم بذل المزيد من الجهود لإقناع رئيس القائمة، الحاخام، رافي بيرتس، بالتنازل عن رئاسة القائمة لشاكيد.

وأضاف أنه الترجيحات تشير إلى أنه حتى الموعد النهائي لتسليم القوائم التي ستخوض انتخابات الكنيست الـ22 سيتم الإعلان عن قائمة يمينية برئاسة شاكيد، تضم كذلك وزير التعليم السابق، نفتالي بينيت، الذي عبّر في تصريحات صحافية أن تخوض الأحزاب اليمينية الانتخابات بقائمتين، واحدة يغلب عليها الطابع العلماني والأخرى ذات هوية كهانية.

ويسعى رئيس "البيت اليهودي"، عضو الكنيست المتطرف بتسلئيل سموتريتش، لإقناع بيرتس بالتنازل عن رئاسة القائمة، عبر تسويات تتعلق بالحقائب الوزارية التي قد تحصل عليها القائمة في المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة المقبلة.