إنستغرام تخفي المعجبين بمنشورات أصدقائكم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قامت "فيسبوك" باتباع أسلوب جديد نيسان/ أبريل الماضي في منصة "إنستغرام" وذلك باختبار إخفاء عدد الإعجابات التي يحظى بها المستخدمون على منشوراتهم، حيث بدأت بتطبيق الاختبار في كندا، لتعلن اليوم عن توسيع الدائرة لتشمل عدد من المستخدمين في أستراليا والبرازيل وإيرلندا وإيطاليا واليابان ونيوزيلاندا.

حيث تسعى المنصة من وراء اختبار الإخفاء إلى دفع مستخدمي المنصة للتركيز على المحتوى المعروض لا على عداد الإعجاب، في طريقة قد تفيد المنصة في رفع مستوى التفاعل على المحتوى المنشور سواء من الفيديوهات القصيرة أو الصور.

فيما تعلم المنصة جمهور المستخدمين الذين سيتم استهدافهم بالاختبار في الدول المشارة إليها سابقاً عن طريق صندوق الإشعارات، بجملة مفادها "بأننا نود أن يركز جمهور متابعيك على المحتوى الذي تشاركه معهم؛ لا عاى عدد الإعجابات التي تحققها منشوراتك".

إخفاء الإعجابات للتركيز على المحتوى

كما أكدت إنستغرام على رغبتها هذه من خلال تغريدة على حسابها الرسمي في "تويتر" قائلةً "بأننا نرغب أن يركز أصدقائكم على محتوى الصور والفيديوهات التي تشاركونها معهم؛ لا أن ينصب اهتمامهم على كم الإعجاب التي تحظى بها".

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موضحة أن صاحب الحساب سيكون قادراً على الإطلاع على الإعجابات التي حققتها منشوراتهم، لكن كما أسلفنا سابقاً ستكون مخفية عن جمهور المُتابعين.

وبكون هدف إنستغرام المعلن هو زيادة التركيز على طبيعة المحتوى لا يمكن الحكم الآن على مدى نجاعة الخطة، فهي ما تزال في مراحلها الأولية ولربما ستعلب دوراً إيجابياً في رفع مستوى المنشورات.

لكن في جميع الأحوال عملية كهذه لا يمكن أن تتم دون دراسة لجميع الحيثيات المترتبة عليها، ولعل فيسبوك تود الاستفادة من الخاصية على منصتها الرئيسية أيضاً في بعد تسويقي إن نجح الأمر في إنستغرام.