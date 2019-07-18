غوارديولا يستغني عن ثاني مدافعيه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُخطط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للاستغناء عن مدافعه الفرنسي، إيلياكيم مانجالا، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مجاناً بعد التعاقد معه بمبلغ قدره 50 مليون يورو.

وبحسب صحيفة "ديلي ميرور"، فإن إدارة مانشستر سيتي أخبرت مانجالا بأنه يستطيع مغادرة الفريق في صفقة انتقال مجانية لأي نادٍ مهتم بالتعاقد مع اللاعب، وذلك رغم أنه وقع على تمديد عقده قبل أربعة أشهر.

وسيكون مانجالا المدافع الثاني الذي يرحل عن صفوف الفريق السماوي في الانتقالات الصيفية الراهنة، بعد انتقال القائد فنسنت كومباني إلى صفوف أندرلخت كلاعب ومدرب في آنٍ واحد.

ويشكو مانجالا من قلة مشاركاته، إضافة إلى إصابةٍ في الركبة، ويعود آخر ظهور له مع السكاي بلوز إلى فبراير 2018، قبل أن يُعار إلى إيفرتون ويتعرض لإصابة قوية أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

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وانضم مانجالا للسيتي في عام 2014 قادماً من بورتو مقابل 31.9 مليون جنيه استرليني، وفاز مع الفريق بلقب الدوري وكأس الرابطة، لكنه لم يثبت نفسه كخيار أول للفريق، بل كان في أغلب الأوقات عالة على كتيبة بيب غوارديولا.