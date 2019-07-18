لندن: ناقلة النفط المختطفة لدى إيران لا ترفع علم بريطانيا

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رويترزالخميس 2019/7/18 11:05 م بتوقيت أبوظبي
سفن شحن تجارية بمضيق هرمز - الفرنسية
قال إدوين صامويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إن الناقلة المختطفة لدى مليشيا الحرس الثوري الإيراني لا ترفع علم بلاده.
وأضاف صامويل في تصريحات أوردتها وكالة رويترز: "لا نعلم حتى الآن مدى ارتباط بريطانيا بهذه الناقلة".
وفي وقت سابق الخميس، أقرت مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية، للمرة الأولى باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها في مضيق هرمز..
وزعم الحرس الثوري الإيراني، الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم يشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها، بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.
وأوضح بيان للمليشيا الإرهابية الخميس، أن عناصر القوة البحرية اعتقلت طاقم الناقلة الأجنبية المكون من 12 شخصا، في حين زعمت أن كمية الوقود المهربة على متنها تجاوزت مليوني لتر، بحسب التلفزيون الإيراني.
وفي 11 يوليو/تموز، حاولت 3 زوارق إيرانية منع ناقلة نفط بريطانية (بريتش هيريتيج) في مضيق هرمز"، لكن المحاولة بائت بالفشل بعدما تدخلت البحرية الملكية لمساعدة الناقلة التي تملكها "بريتش بتروليوم شيبينغ".
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