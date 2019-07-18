انت الان تتابع روحاني يبقي "كل الأبواب مفتوحة" لإنقاذ الاتفاق النووي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن إيران عازمة على ”ترك كل الأبواب مفتوحة“ لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.

وقال روحاني ”نحن عازمون على ترك كل الأبواب مفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي... ينبغي للأوروبيين تسريع جهودهم لإنقاذ الاتفاق“.

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وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إقناع إيران بالبقاء في الاتفاق بتقديم تعهدات بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية من العقوبات الأمريكية.

كانت واشنطن قد أعادت فرض العقوبات على طهران منذ العام الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب واشنطن من الاتفاق النووي.