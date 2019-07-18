روحاني يبقي "كل الأبواب مفتوحة" لإنقاذ الاتفاق النووي

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نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس إن إيران عازمة على ”ترك كل الأبواب مفتوحة“ لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.
وقال روحاني ”نحن عازمون على ترك كل الأبواب مفتوحة لإنقاذ الاتفاق النووي... ينبغي للأوروبيين تسريع جهودهم لإنقاذ الاتفاق“.
وتحاول الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق إقناع إيران بالبقاء في الاتفاق بتقديم تعهدات بالحفاظ على مصالحها الاقتصادية من العقوبات الأمريكية.
كانت واشنطن قد أعادت فرض العقوبات على طهران منذ العام الماضي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب واشنطن من الاتفاق النووي.
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