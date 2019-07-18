شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قتلى بهجوم انتحاري في سيناء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (القاهرة) قالت مصادر أمنية مصرية إن خمسة مدنيين وشرطي قتلوا بهجومين وقعا يومي الأربعاء والخميس في شبه جزيرة سيناء المصرية وتبناهما تنظيم داعش الإرهابي، بحسب مصادر أمنية وطبية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 قتلى بهجوم انتحاري في سيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.