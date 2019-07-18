سقوط العقل المدبر لهجمات مومباي.. وترمب يشيد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالقبض على حافظ سعيد، العقل المدبر للهجمات التي وقعت في مدينة مومباي الهندية عام 2008.

وقال ترمب في تغريدة «بعد بحث على مدار عشر سنوات، تم القبض في باكستان على ما يطلق عليه العقل المدبر للهجمات الإرهابية في مومباي، كانت هناك ضغوط كبيرة على مدى العامين الماضيين للعثور عليه».

Advertisements

وكانت السلطات الباكستانية ألقت أمس الأول القبض على سعيد، وهو زعيم جماعة مسلحة مسؤولة عن تنفيذ سلسلة من الهجمات في مومباي عام 2008، وذلك بعد اتهامه بتمويل أعمال إرهابية.

وقال أحمد نديم وهو متحدث باسم سعيد لوكالة الأنباء الألمانية «إن سلطات مكافحة الإرهاب احتجزت سعيد بالقرب من مدينة لاهور بشرق باكستان».

وتأتي هذه الخطوة أيضا قبل أيام من زيارة رئيس الوزراء عمران خان المرتقبة للولايات المتحدة. وقال وزير الخارجية الباكستاني «إنه يأمل في أن تساعد الزيارة في إعادة صياغة سياسة واشنطن نحو باكستان، بهدف بناء علاقة تعتمد على مزيد من التعاون».