البحرين تبحث مع بومبيو مواجهة إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ- واشنطن

التقى وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد في واشنطن بنظيره الأمريكي مايك بومبيو، في إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير البحريني للولايات المتحدة.

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ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين (بنا) أمس، فقد عبر الوزير البحريني عن ارتياحه للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية التاريخية والاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة وما تحرزه من تقدم على جميع المستويات.

من جانبه أكد بومبيو على ضرورة مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون مع دول المنطقة على المستويات كافة، لمواجهة سياسات إيران المزعزعة للأمن والاستقرار.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس، أن البحرين ستستضيف قمة حول السلامة البحرية، وسط تصاعد التوترات مع إيران في الخليج.