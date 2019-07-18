شكرا لقرائتكم تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بعد ضربة جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد بيان صادر عن حكومة الوفاق الليبية بتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة غرب العاصمة طرابلس، بعد ضربة جوية. وكان محيط المطار الواقع في ضاحية تاجوراء، تعرض لقصف بقذائف الهاون الأربعاء، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات مباشرة لمرافق المطار أو لمهبط الطائرات.

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