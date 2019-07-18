بنس يدعو إلى الافراج عن المدون رائف بدوي في السعودية

دعا نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ ​السعودية​، إلى الإفراج عن المدوّن ​رائف بدوي​ المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة الاساءة إلى ​الإسلام​، وذلك في انتقاد نادر للرياض حليفة ​واشنطن​، بعد تعهده الدفاع عن الحريات الدينية في أنحاء العالم.

وأطلق بنس في كلمة أمام عشرات وزراء الحكومات الذين توجهوا إلى واشنطن للمشاركة في مؤتمر حول الحريات الدينية، الادانات المعتادة ضد خصوم بلاده مثل الصين وايران وفنزويلا، بحسب ما لفتت وكالة الصحافة الفرنسية.