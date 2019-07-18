أفاد مراسل "​النشرة​" في ​مجلس النواب​ بأن "المجلس بدأ بالتصويت على مواد ​الموازنة​ بندًا بندًا"، مشيرًا إلى أنه "طرح اقتراح نشر موازنة العام 2019 وإرسال قطوعات الحسابات بعد 6 أشهر، وتتم مناقشته".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البدء بالتصويت على مواد الموازنة بندًا بندًا في مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.