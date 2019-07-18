توقيف 3 سوريين في الطيبة و2 في الخيام لدخولهم البلاد خلسة

اوقفت دورية تابعة لمكتب معلومات ​حاصبيا​ ​مرجعيون​ في بلدة الطيبة ثلاثة مراهقين سوريين بجرم دخول البلاد خلسة وهم: ع.د (15 عاما)، س.ك.(17 عاما)، و (ع.ع.) (15 عاما) وسلموا الى مخفر ​العديسة​ لاجراء المقتضى القانوني. كما اوقفت دورية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني في مرجعيون في بلدة الخيام سوريين وهما: ح.ح (30 عاما)، وم.ع. (46 عاما) بجرم الدخول خلسة، وتم تسليمهما الى القضاء المختض لاجراء المقتضى القانوني.

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