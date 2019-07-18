عمار: اتمنى ان هذه المرافعة التي تقدم بها وزير المال ان تطبع وتوزع على النواب

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​علي عمار​ في مداخلة له خلال جلسة ل​مجلس النواب​ لمناقشة ​الموازنة​ "أنني اتمنى ان هذه المرافعة التي تقدم بها وزير ​المال​ ​علي حسن خليل​ ان تطبع وتوزع على النواب".

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