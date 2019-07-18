أكد النائب فؤاد مخزوميفي حديث لتلفزيون "النشرة"أنه "على الارجح هناك مخرج ستنجز فيه الموازنة، حيث يمكن أن يتم المصادقة عليها دون ان تنشر لأنه لا يوجد قطع حساب، وبذلك نكون مررنا موازنة فيها استمرارية لنهج عمل به منذ 20 سنة".
ولفت مخزومي الى "أنني لا أقتنع أننا جديين بعملية الاصلاح لان لا شيء نعرضه للناس، ونقول لهم يا شعبنا الذي انتخبنا نحن نسير معكم، لذلك انا صوتت ضد الموازنة".
كانت هذه تفاصيل خبر مخزومي لتلفزيون النشرة: تمرير الموازنة فيه استمرارية لنهج عمل به منذ 20 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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