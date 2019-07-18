الجيش: توقيف مواطنين لظهورهم على مواقع التواصل بالأسلحة الحربية

اعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ في بيانه انه بتاريخه، أوقفت ​مديرية المخابرات​ كلاً من: (ع.د) و(م.ح) و(إ.ب) الذين ظهروا في إحدى الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يرقصون بالأسلحة الحربية بشكل ظاهر بمناسبة ارتباط أحد اصدقائهم، في محلة الدنا – ​طريق الجديدة​. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف ​القضاء​ المختص.

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