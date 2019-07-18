حماس ردا على جعجع: نقف إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين بلبنان

ردت حركة "حماس" على تصريح رئيس "حزب القوات ال​لبنان​ية" ​سمير جعجع​ الذي اتهمها بتسييس التحركات ضد قرار وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، قائلة "في اللحظة الأولى للإجراءات التي اتخذها وزير العمل ضد ​اللاجئين الفلسطينيين​ أعلنا رفضنا لها".

وفي بيان لها، أكدت الحركة "اننا نقف إلى جانب مطالب وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وندافع عنهم بشرف ونتبنى مصالحهم"، معتبرةً أن "اتهام جعجع ​حركة حماس​ بتسييس التحركات وتوظيفها في استقطاب الشارع مع حلفائها اتهام باطل"، مشيرةً إلى ان "كلام جعجع محاولة لتشويه صورة الحراك الشعبي الفلسطيني الذي اتصف بالحكمة والعقلانية".

ودعت جعجع وحزب "القوات اللبنانية" ووزير العمل كميل أبو سليمان إلى "إلغاء الإجراءات فوراً والبقاء ضمن مربع التفاهم الوطني اللبناني"، مؤكدةً "عمق العلاقة اللبنانية الفلسطينية وحرصنا على الحوار الشامل لما فيه مصلحة شعبينا".