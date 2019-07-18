لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​هاغوب ترزيان​ في مداخلة له خلال جلسة ​مجلس النواب​ لمناقشة مشروع موازنة العام 2019 إلى أن "هناك 136 معبراً غير شرعي و"الزعران" يدافعون عن هذا الموضوع وهذا الامر غير مقبول وانا اعمل بعرق جبيني". فرد رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​، مؤكداً "معه حق دولة الرئيس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: هناك 136 معبراً غير شرعي و"الزعران" يدافعون عن هذا الموضوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.