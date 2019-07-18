أعلنت الوزيرة السابقة عناية عز الدين في حديث لتلفزيون النشرة، "ان حين كنت وزيرة للشؤون الاجتماعية اخذت تفويضا من مجلس الوزراء، كما طلبت الوزيرة مي شدياق هذا التفويض اليوم لتتمكن من تأليف لجان في وزارتها، وهكذا فعلت حينها فحصلت على زيادة في موازنة وزارتي لتأليف لجان متخصصة، وكنت في كل خطواتي استشير مجلس الخدمة المدنية"، متسائلة "ان كيف حصل سوء الفهم عند الوزيرة شدياق؟ وربما اوصل اليها احد مستشاريها معلومات مغلوطة بأن ما قمت به يدخل ضمن اطار التوظيف".
وأوضحت عز الدين "أن هناك شكوى مقدمة في هذه القضية وتنتظر القرار من ديوان المحاسبة، في حين ان الوزيرة شدياق فسخت عقود قبل صدور القرار حتى، وكنت اتمنى أن يعمل وفق الاصول وانتظار قرار ديوان المحاسبة."
كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين لتلفزيون النشرة: شدياق وصلتها معلومات مغلوطة عن توظيفات قمت بها في الشؤون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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