اعلنت قيادة ​الجيش​– ​مديرية التوجيه​ في بيان، ان "وحدات الجيش المنتشرة في منطقة ​بيروت​، تتابع بتنفيذ ​تدابير أمنية​ استثنائية تتضمن تسيير دوريات راجلة ومدولبة وإقامة نقاط مراقبة وحواجز تفتيش في محيط ​مجلس النواب​، لذا تدعو هذه القيادة المواطنين والمعتصمين إلى التجاوب التام مع الإجراءات التي يتخذها الجيش تباعاً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اعلن عن تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.