سامي الجميّل يعترض على عدم دستورية القانون المتعلق بإنجاز قطوعات الحساب

توجّه رئيس ​الكتائب​ النائب سامي الجميّل مع بدء تصويت النواب على مواد ​الموازنة​ الى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ بالقول: "ان قانون المتعلق بانجاز قطوعات الحساب لا تبرير له لأن لا شيء يبرر تلكّؤ الحكومة عن إرسال قطوعات الحساب الى مجلس النواب، فضلا عن ذلك ان القانون المتعلق بنشر الموازنة وانجاز قطوعات الحساب وتأمين الموارد اللازمة ل​ديوان المحاسبة​ معيب بحقنا وغير دستوري لانه تعديل للدستور الذي يحتاج الى 10 نواب ليوقّعوا عليه وموافقة الحكومة عليه وارساله الى مجلس النواب لاقراره، وبالتالي بما ان القانون يعدّل مادة دستورية لا يجوز اقراره بهذا الشكل وهذا امر غير قانوني و خاضع للطعن امام ​المجلس الدستوري​، وأحذّر من ذلك، ونحن نعترض عليه، واتمنى ان يسجّل الموضوع في محضر الجلسة".

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