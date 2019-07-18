أكد وزير الاقتصاد منصور بطيشفي حديث لتلفزيون "النشرة"أن "ملف سيدر لم يفتح بعد ولا يزال برئاسة الحكومة، وسيتم فتحه قريبا بعد اقرار الموازنة"، مشيراً الى أن "دراسة ماكينزي موجودة على طاولة الامانة العامة لمجلس الوزراء وسنذهب للبحث فيها، وقررات مؤتمر سيدر نتمنى ان توضع على السكة بالشهر المقبل".
ولفت بطيش الى أن "الموازنة انجزت على قياس اللبنانيين وليس على قياس "سيدر"، صحيح انها لا تلبي طموحاتنا، لكن عندما درسناها كنا نرى ما هي حاجات البلد، وطبعا لا انفاق استثماري فيها لان سيدر سيغطي هذا الجزء الاستثماري".
كانت هذه تفاصيل خبر بطيش لتلفزيون النشرة: الموازنة انجزت على قياس اللبنانيين وليس على قياس سيدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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