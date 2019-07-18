بطيش لتلفزيون النشرة: الموازنة انجزت على قياس اللبنانيين وليس على قياس سيدر

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​في حديث لتلفزيون "النشرة"أن "ملف سيدر لم يفتح بعد ولا يزال ب​رئاسة الحكومة​، وسيتم فتحه قريبا بعد اقرار ​الموازنة​"، مشيراً الى أن "دراسة ماكينزي موجودة على طاولة الامانة العامة ل​مجلس الوزراء​ وسنذهب للبحث فيها، وقررات ​مؤتمر سيدر​ نتمنى ان توضع على السكة بالشهر المقبل".

ولفت بطيش الى أن "الموازنة انجزت على قياس اللبنانيين وليس على قياس "سيدر"، صحيح انها لا تلبي طموحاتنا، لكن عندما درسناها كنا نرى ما هي حاجات البلد، وطبعا لا انفاق استثماري فيها لان سيدر سيغطي هذا الجزء الاستثماري".