البحرية الأميركية: عملية بحث وإنقاذ ببحر العرب بعد أنباء عن فقدان بحار أميركي

أعلنت ​القوات​ البحرية الأميركية عن إطلاقها عملية بحث وإنقاذ في بحر العرب بعد ورود أنباء عن فقدان بحار أميركي هناك، موضحةً أنه "تم إدراج البحار على قائمة المفقودين بعد بلاغ بشأن حادث وقع في البحر أثناء عمل حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" في بحر العرب يوم 17 تموز".

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