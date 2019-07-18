الموسوي لتلفزيون النشرة: انا بادرت للاستقالة وباق بحزب الله الى ما بعد الموت

اكد النائب المستقيل ​نواف الموسوي​في حديث لـ"تلفزيون النشرة"ردا على سؤال حول المعلومات التي تشير الى ان ​حزب الله​ طلب منه الاستقالة من ​المجلس النيابي​، ان "هذه المعلومات كذب وافتراء وانه سيلاحق من ينشر هذه المعلومات الكاذبة قضائيا، وانا بادرت شخصيا الى الاستقالة، على ان تسلك الاستقالة سبيلها الدستوري المعروف.

وحول عدم وصولها الى الامانة العامة ل​مجلس النواب​ قال الموسوي: "الاستقالة ستصل في اقرب وقت".

واوضح الموسوي في حديث لـ"تلفزيون النشرة" انه "استقال كي لا يكون لاي شيء جرى معه في حادثة طليق ابنته اثر غير حميد على سمعة حزب الله وصورة ​المقاومة​، وانا باق في حزب الله الى بعد الموت وما بعد بعد الموت".