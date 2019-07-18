اكد النائب المستقيل نواف الموسويفي حديث لـ"تلفزيون النشرة"ردا على سؤال حول المعلومات التي تشير الى ان حزب الله طلب منه الاستقالة من المجلس النيابي، ان "هذه المعلومات كذب وافتراء وانه سيلاحق من ينشر هذه المعلومات الكاذبة قضائيا، وانا بادرت شخصيا الى الاستقالة، على ان تسلك الاستقالة سبيلها الدستوري المعروف.
وحول عدم وصولها الى الامانة العامة لمجلس النواب قال الموسوي: "الاستقالة ستصل في اقرب وقت".
واوضح الموسوي في حديث لـ"تلفزيون النشرة" انه "استقال كي لا يكون لاي شيء جرى معه في حادثة طليق ابنته اثر غير حميد على سمعة حزب الله وصورة المقاومة، وانا باق في حزب الله الى بعد الموت وما بعد بعد الموت".
كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي لتلفزيون النشرة: انا بادرت للاستقالة وباق بحزب الله الى ما بعد الموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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