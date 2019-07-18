مسؤول أميركي: لقاء جمع بين وزيري خارجية البحرين وإسرائيل في واشنطن

نشر مساعد الرئيس الأميركي ومبعوثه الخاص لعملية السلام ​جيسون غرينبلات​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين وزيري الخارجية ​البحرين​ي خالد بن أحمد وال​إسرائيل​ي ​يسرائيل كاتس​، قائلا "لقاء جمع بينهما في ​واشنطن​". ولفت إلى أنه "تقدم رائع في واشنطن هذا الأسبوع لصالح إسرائيل والبحرين والمنطقة، يسرائيل كاتس وخالد بن أحمد تبادلا الحديث الودي في الاجتماع الوزاري لتعزيز ​الحرية الدينية​ في مبنى ​وزارة الخارجية الأميركية​".

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