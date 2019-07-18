أفادت معلومات "النشرة" بأن "اجتماعاً جرى عصر أمس في السفارة الفرنسية بين رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وعدد من السفراء الأجانب من بينهم السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد إلى جانب السفير الفرنسي برونو فوشيه".
وأشارت المعلومات الى أن "جنبلاط وصل الى قصر الصنوبر يقود السيارة وحده من دون أي مرافق". واضافت ان "البحث جرى بشأن "حزب الله" وما ادلى به الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله بخطابه الأخير".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اجتماع بالسفارة الفرنسية ضم جنبلاط وسفراء أجانب بحث خطاب نصر الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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