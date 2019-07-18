النشرة: اجتماع بالسفارة الفرنسية ضم جنبلاط وسفراء أجانب بحث خطاب نصر الله

أفادت معلومات "​النشرة​" بأن "اجتماعاً جرى عصر أمس في السفارة الفرنسية بين رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ وعدد من السفراء الأجانب من بينهم ​السفيرة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​ إلى جانب السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​".

وأشارت المعلومات الى أن "جنبلاط وصل الى قصر الصنوبر يقود السيارة وحده من دون أي مرافق". واضافت ان "البحث جرى بشأن "​حزب الله​" وما ادلى به الأمين العام للحزب ​السيد حسن نصرالله​ بخطابه الأخير".