بوتين يؤكد سعيه لاستعادة العلاقات مع أوكرانيا

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موسكو: عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس عن استعداد بلاده للعمل مع أي حزب سياسي لاستعادة العلاقات مع كييف وذلك اثناء لقائه سياسي مؤيد للكرملين قبل الانتخابات التشريعية الأوكرانية.

وأجرى بوتين محادثات في سان بطرسبرغ مع فيكتور ميدفيدتشوك، السياسي ورجل الأعمال الأوكراني الموالي للكرملين.

وقال بوتين لميدفيدشتوك في تصريحات متلفزة "ان مسألة استئناف كامل العلاقات الروسية الأوكرانية مهم للغاية بالنسبة لنا، وسنتعاون مع أي حزب سياسي ومن بينها حزبك، لاستئناف العلاقات الكاملة".

ويتوجه الأوكرانيون لمراكز الاقتراع الأحد لاختيار برلمان جديد.

وحزب "منبر المعارضة - مدى الحياة" الذي يتزعمه ميدفيدتشوك هو ثاني أكثر الأحزاب شعبية في استطلاعات الرأي، حيث حصل على ما يصل إلى 14% من أصوات الناخبين.

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وتدهورت العلاقات بين أوكرانيا وروسيا بعد الانتفاضة الدموية التي أطاحت بالنظام المدعوم من الكرملين في 2014، ما دفع موسكو إلى ضم القرم ودعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا في نزاع ادى إلى مقتل نحو 13 ألف شخص.

وخلال اللقاء دعا بوتين كييف مرة أخرى لاجراء محادثات مباشرة مع الانفصاليين الذين يسيطرون على منطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا.

وقال بوتين "لم يحل أي نزاع في العالم في التاريخ المعاصر دون محادثات مباشرة بين أطراف النزاع".

والأسبوع الماضي ناقش بوتين مع الرئيس الاوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي النزاع في شرق أوكرانيا في أول اتصال هاتفي بينهما.

وقال ميدفيدتشوك لبوتين ان "العديدين في أوكرانيا" رحبوا بالمكالمة الهاتفية.