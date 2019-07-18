شكرا لقرائتكم خبر عن دينا عبد العزيز : مصر قادرة على استضافة الفعاليات الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت عضو مجلس النواب ، دينا عبد العزيز، أن قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" بإقامة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقى فى الغردقة فى أول أسبوع من شهر يناير القادم، بحضور نجوم أفريقيا والعالم رسالة تؤكد أن مصر قادرة على استضافة كافة الفعاليات الرياضية الأفريقية.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، أن مصر ظهرت بالمظهر الذى يليق بها فى تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، وحققت نجاح شهد له الجميع، مما دفع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم يتخذ قرار استضافة الغردقة الحفل السنوى لاختيار أحسن لاعب ومدرب وفريق أفريقى، كما أنه يؤكد أن مصر بلد الأمن والآمان ، مشيرة الى أن هذا الاختيار يؤكد قدرة مصر على استضافة اى حدث دولي .