شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان": التقسيم الإدارى وتعظيم الموارد أبرز الملفات خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب أحمد عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف تعظيم الموارد والتقسيم الإدارى من أبرز الملفات التى تحظى باهتمام اللجنة خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم عقد جلسات حوار مجتمعى فى هذا الصدد للوقوف على كيفية تعظيم الموارد والتقسيم.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعظيم الموارد من الملفات الهامة من أجل التخفيف على الموازنة العامة للدولة وفى نفس الوقت لتلبية احتياجات كل محافظة ووضع خطة لحل المشاكل والمشروعات والقضايا العالقة منذ سنوات، خاصة تلك التى تكون الاعتمادات المالية هى السبب فى توقف الأعمال.

وأوضح وكيل اللجنة، أن التقسيم الإدارى من الملفات الحيوية أيضا، خاصة وأنه سيفض التشابكات بين المحافظات على مستوى الجمهروية، بالإضافة للوقوف على كيفية توزيع موارد الدولة على مستوى الجمهورية بما يخدم المواطن على صعيد كافة المحافظات.