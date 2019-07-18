شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف مشروع قانون للحد من انتهاكات الخطوط القطرية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تقرير لموقع قطريليكس، أن هناك فضيحة جديدة تطال الطيران القطري ورئيسها، فبعد أن توهم تميم بن حمد، وحكومته بأن عقد صفقات ضخمة مع شركة بيونج سيخفف الضغط على القطريين في مجال الأجواء المفتوحة، عادت وظهرت بقوة قضية إدانة قطر فى أمريكا لإنتهاكها الاتفاقيات المعقودة.

صحيفة رول كرول الأمريكية، كشفت أن هناك مشروع قانون برلماني جديد، يهدف إلى تقييد وصول شركات الطيران الأجنبية إلى الولايات المتحدة بسبب ظروف العمل المتدنية التي يعاني منها عمال هذه الشركات.

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وتعد هذه الخطوة أحدث جهود شركات الطيران الأمريكية واتحادات الطيران في معركتهم الطويلة لإبعاد التنافسات الخارجية منخفضة التكلفة من السوق الأمريكي.

وذكرت الصحيفة أن العديد من رؤساء اللجان أخرى، بمن فيهم الجمهوريين، انضموا إلى بيتر دي فازيو رئيس لجنة النقل والبنية التحتية بالمجلس، في رعاية مشروع القانون الذي تم تقديمه الأسبوع الماضي واستهدف منع شركات الطيران التي تتبع أسلوب"علم الملائمة"، وهو أسلوب تتبعه الشركات للتقليل من تكاليف التشغيل من تقويض معايير العمل.

وأفادت أن مشروع القانون الجديد يحظى بالدعم من جانب عدد كبير من المنظمات العمالية، والتي لطالما شنت حملات طيلة سنوات من أجل استبعاد بعض الشركات، مثل الخطوط الجوية الدولية النرويجية، ووضع حد لاختراقات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، حيث تركز هذه المنظمات على شركة إير إيطاليا.

وكانت الدوحة قد تعهدت بأن الخطوط الجوية القطرية لن تطلق أي رحلات مباشرة بين الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها سرعان ما تجاهلت الاتفاق عن طريق استثمارها في شركة طيران إيطالية متعثرة ثم أعادت تسميتها وأصبحت إير إيطاليا، التي تستخدم الآن كوكيل لإيجاد مسارات جديدة مدعومة بالإعانات بين الولايات المتحدة وإيطاليا".