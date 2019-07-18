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الرئيس السيسي يصدر قرار بفض دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارً يحمل رقم 339 لسنة 2019، بفض دور الانعقاد الرابع التشريعي الأول لمجلس النواب.

 

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وجاءت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس،"يفض دور الانعقاد العادى الرابع للفصل التشريعى الأول لمجلس النواب اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 من يوليو 2019.

 

وتضمنت المادة الثانية أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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