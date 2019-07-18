وزير الخارجية الروسي يجري مباحثات مع نظيره الألماني

أجرى وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، اليوم الخميس، محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في مدينة بون الألمانية، على هامش منتدى "حوار بطرسبورج".

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن لافروف التقى نظيره الألماني في فندق "شتايجينبيرج" الذي يستضيف المنتدى، وتحدث لافروف وماس قبل بدء مفاوضات، عدة دقائق،

قبل مشاركة الوفدين الروسي والألماني، في لقاء موسع في إحدى قاعات الفندق في غياب الصحفيين.وأفادت الوكالة بأن الطرفين ناقشا الوضع حول الصفقة النووية الإيرانية، والوضع في أوكرانيا وغيرها من الموضوعات الرئيسية على جدول الأعمال العالمي والثنائي.ويقوم وزير الخارجية الروسي اليوم الخميس بزيارة عمل في ألمانيا للمشاركة في الجلسة العامة الثامنة عشرة للمنتدى الروسي-الألماني "حوار سانت بطرسبورج".وقد تأسس منتدى "حوار بطرسبورج" في عام 2001 بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمستشار الألماني حينها جيرهارد شرويدر، بهدف تشجيع التقارب بين الرأي العام الروسي والألماني وتعميق التفاهم المتبادل بين ألمانيا وروسيا.

وتشارك في المنتدى شخصيات سياسية بارزة، وعلماء، فنانون، وممثلو وسائل إعلام.