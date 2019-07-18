هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: الأسير الشهيد طقاطقة تعرض لإهمال طبي أدى لوفاته

أفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، أن نتائج تشريح جثمان الأسير الشهيد نصار طقاطقة، تفيد بتعرضه لإهمال طبي متعمد نتج عنه التهاب رئوي حاد أدى إلى وفاته.

وأكدت الهيئة أنّ عملية التشريح استمرت لخمس ساعات، وأنه تم أخذ عينات من جسمه، ومن الأدوية التي أعطيت له بعد اعتقاله

من قبل الأطباء التابعين لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وسيتم فحصها لمعرفة مدى تأثيرها على جسد الشهيد طقاطقة.



وأضافت الهيئة "حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون تتحمل المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، كون هذا النوع من الالتهاب ينتج عنه أعراض

خارجية على الجسد، وكان من المفترض تحويله فورا إلى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، ولكنه ترك وحيدا يصارع المرض في زنزانته الانفرادية، كما ظهرت على ذراعيه وقدميه آثار القيود الحديدية".



والاسير طقاقطة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية، اعتقل بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، واستشهد صباح يوم الإثنين 16/7/2019 في عزل نتسيان في الرملة.